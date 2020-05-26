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В Иркутской области собираются построить межвузовский студенческий городок

В Иркутской области собираются построить межвузовский студенческий городок
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Проект планируется реализовать к 2024 году

Межведомственный проект строительства межвузовского студенческого городка в Иркутской области обсудили сегодня, 25 мая, на совещании при областном правительстве. Его реализация позволит решить вопрос централизованного размещения иностранных студентов. Сегодня их 3750 человек, к 2024 году количество обучающихся вырастет до 8685.

- Последние несколько лет вузовское сообщество активно акцентирует внимание правительства региона на необходимости создания современной и комфортной инфраструктуры для проживания иностранных студентов. Отдельные вузы в рамках собственных возможностей предпринимают меры для решения данной задачи. В январе этого года Иркутский национальный исследовательский технический университет открыл после капитального ремонта общежитие для студентов Байкальского института БРИКС. Теперь более 100 студентов проживают в современных блок-секциях. Но этого недостаточно, – отметила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

Проект городка включает в себя комфортные общежития и гостиничные комплексы, конгресс-холл, спортивный центр, детский сад, школу, прачечную и другие, востребованные студенческим сообществом объекты. Мультифункциональный межвузовский студенческий городок может стать ядром межрегионального научно-образовательного центра «Байкал», площадкой для малых инновационных предприятий, бизнес-инкубатором для перспективных стартап проектов.

В регионе создана рабочая группа, разрабатывается дорожная карта, решается вопрос о месте расположения городка. Планируется, что проект будет реализован к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область вузы образование
 
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