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В Иркутске выхаживают найденного на улице детёныша норки

В Иркутске выхаживают найденного на улице детёныша норки
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Едва живого малыша нашли на острове Юность

В Иркутской зоогалерее выхаживают новорождённую норку. Детёныша норки нашли прохожие в популярном месте отдыха горожан - на острове Юность. Он был сильно переохлаждён, едва подавал признаки жизни. Малыша передали в заботливые руки специалистов.

- Малюсенький, ещё слепой, самец американской (скорее всего) норки валялся под ногами у прохожих прямо посреди популярного места отдыха. Вопросы типа «А откуда он там взялся?» можно не задавать, ответа не будет, так как сами теряемся в догадках. Возможно только предположить, что этот вид хищника расселился в округе настолько, что начал приносить потомство прямо в городской черте, а гнездо с детёнышами кто-то разорил, - написали сотрудники зоогалереи. 



По словам специалистов, этой весной в Сети было опубликовано фото из Листвянки с подписью «соболь», но там тоже была именно американская норка.

- Нужно отметить, что это вовсе не исконный вид нашей фауны, здесь раньше обитала европейская норка. Но ради подъёма пушной промышленности ещё в 60-е годы прошлого века в область завезли норок американских, которые со звероферм благополучно разбежались. Эти зверьки оказались не только заметно крупнее своих европейских собратьев, за что полюбились звероводам-меховщикам, но и сильнее, а, следовательно, пластичнее в плане приспособления к условиям выживания, - уточнили в зоогалерее.

Постепенно все удобные биотопы по берегам рек оказались заняты «пришельцем», а европейская норка вытеснена на второй план и сейчас встречается довольно редко.

- Когда малыш подрастёт, а мы надеемся, что всё у него будет нормально, посмотрим, правы ли мы в своих умозаключениях. Ещё пообщаемся с зоологами, может уже проскакивали где-то данные, что норки в городе есть, - заключили в организации.

Впереди долгий процесс выхаживания. Малыша нужно поить молоком каждые три часа. Сотрудников зоогалереи ждут «бессонные ночи и нервные переживания».




Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в галерею попал бельчонок. Его также выхаживают сотрудники зоопарка. 
дикие животные
 
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