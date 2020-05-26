В период летних каникул Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева подготовил для малышей и детей младшего и среднего школьного возраста онлайн-проект «Театральные каникулы» (0+)
Все лето на YouTube-канале и в социальных сетях театра будут публиковаться мастер-классы для детей, сказки, песни и отрывки из детских книг, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.
Стартует летний онлайн-проект «Театральные каникулы» с чтения детской книги «Вафельное сердце» молодой норвежской писательницы Марии Парр. Критики дружно называют автора «новой Астрид Линдгрен», а «Вафельное сердце» уже вышло в Швеции, Франции, Польше, Германии и Нидерландах, где получило премию «Серебряный грифель». Один раз в два дня в социальных сетях Русского драмтеатра будут публиковаться главы из книги, прочитанные артистами театра. Бестужевцы познакомят своих юных зрителей с Дедом, Бабой-тётей, Тором и Юном-с-горы, и конечно, Трилле и Леной, которые благодаря своему озорству, неуёмной фантазии и энергии попадают в водоворот немыслимых событий и приключений.
Также гримеры театра подготовили для детей и подростков три мастер-класса по гриму. Они обучат ребят рисовать грим клоуна, героя одной из сказок театра – Шуршика и мексиканской невесты на Хэллоуин. Народный артист Бурятии Олег Петелин покажет основы пантомимы: его мастер-класс посвящен таким понятиям, как «мёртвая точка», «импульс», «марионетка» и т.д.
Кроме того, артисты прочтут для малышей и детей постарше знакомые с детства сказки «Репка», «Маша и медведь», «Колобок», «Муха-цокотуха» и другие, а также исполнят любимые детские песни и колыбельные. Заведующая музеем Лариса Золотухина проведёт необычную экскурсию и поделится интересными фактами о работе театра и о здании.
Все лето в социальных сетях театра юных зрителей ждут необычные «Театральные каникулы».
Русский драмтеатр в Улан-Удэ объявил «Театральные каникулы»
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