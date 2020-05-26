Выпускник ВСГУТУ стал главой посёлка Агинское

Общество, Фото: пресс-служба администрации ГО «Посёлок Агинское»

До этого он работал на должности председателя думы городского округа третьего созыва



25 мая Андрей Дашин был избран главой посёлка Агинское. Его кандидатура получила большинство голосов думы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.



Дашин Андрей Сергеевич родился 12 ноября 1969 года в посёлке Агинское. Образование высшее, юрист, окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет. Женат, двое детей.



Трудовую деятельность начал в 1987 году плотником IV-го разряда Агинского комбината коммунальных предприятий и благоустройства. С 1992 по 2003 год являлся сотрудником Федеральной службы налоговой полиции РФ по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу. С 2003 по 2007 год – сотрудник регионального управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Читинской области. С 2007 года является директором ООО «ДАССАР».



С 20 сентября 2019 года является председателем думы городского округа «Посёлок Агинское» третьего созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации посёлка.

