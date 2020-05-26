В Бурятии монахини подготовили рассаду

Сретенский женский монастырь подготовил рассаду к началу садово-огородного сезона



К наступлению нового садово-огородного сезона Сретенский женский монастырь в селе Батурино Прибайкальского района подготовил рассаду — клубники ремонтантной, чеснока ярового, капусты, помидоров, перца.

- Саженцы можно приобрести в иконной лавке, которая находится у Святых врат монастыря, - сообщает Бурятская митрополия.



Справка:



Сретенский монастырь – первый и единственный женский монастырь в Бурятии. Находится в селе Батурино.



Первая деревянная церковь в селе была построена ещё в 1713—1736 годы. В 1843 году при церкви была организована одна из первых народных школ. В 1935 году, после закрытия Сретенской церкви, исполком сельсовета решил открыть здесь клуб, благодаря чему в советское время здание Батуринской церкви пострадало несильно. В более позднее время оно было взято под охрану государства как памятник истории и культуры. Храм был возвращён церкви в 1999 году. В начале 2000-х годов Сретенская церковь была отреставрирована.



В 2000 году приход церкви с монашеской общиной при нём был преобразован в женский монастырь. Открытие монастыря состоялось 8 марта 2000 года. Были построены просфорня, трапезная, келейные домики и семейная гостиница. По состоянию на 2010 год, в обители жили 15 монахинь во главе с настоятельницей.



