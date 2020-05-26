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В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства

В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства
Общество,  Фото:pixabay.com
Ежемесячно из республиканского бюджета на обеспечение населения необходимыми препаратами выделяется 1,6 млн рублей

Жителям Бурятии предоставляют препараты для медикаментозной профилактики коронавируса после контакта с заболевшими. Расходы на обеспечение населения необходимыми препаратами взял на себя республиканский бюджет. На сегодняшний день это первая подобная практика в стране.

Членам семей больных и другим контактным лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата с иммуномодулирующим, противовирусным действием. На сегодняшний день круг контактных лиц в республике составляет 1045 человек.

Первая партия из 300 упаковок гриппферона распределена по 6 городским поликлиникам, по 50 упаковок передано Мухоршибирской и Хоринской центральным районным больницам, 100 упаковок – Кижингинской центральной районной больнице. Отправка лекарственных препаратов в другие районы будет осуществляться по мере необходимости.

На данную статью расходов решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавируса направляется 1,6 млн рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Бурятия коронавирус профилактика
 
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