Ежемесячно из республиканского бюджета на обеспечение населения необходимыми препаратами выделяется 1,6 млн рублей
Жителям Бурятии предоставляют препараты для медикаментозной профилактики коронавируса после контакта с заболевшими. Расходы на обеспечение населения необходимыми препаратами взял на себя республиканский бюджет. На сегодняшний день это первая подобная практика в стране.
Членам семей больных и другим контактным лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата с иммуномодулирующим, противовирусным действием. На сегодняшний день круг контактных лиц в республике составляет 1045 человек.
Первая партия из 300 упаковок гриппферона распределена по 6 городским поликлиникам, по 50 упаковок передано Мухоршибирской и Хоринской центральным районным больницам, 100 упаковок – Кижингинской центральной районной больнице. Отправка лекарственных препаратов в другие районы будет осуществляться по мере необходимости.
На данную статью расходов решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавируса направляется 1,6 млн рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проект планируется реализовать к 2024 году
В регионе таких вышек сейчас нет
В интервью «Байкал-Daily» спортсменка поведала о тренировках с утра до ночи, учёбе, своих проектах и планах
Льготными займами до 5 миллионов рублей могут воспользоваться все проживающие в республике, кроме жителей Улан-Удэ
В Бурятии рассказали о работе волонтёров, которые всего за два месяца отработали более 17 тысяч заявок
До этого он работал на должности председателя думы городского округа третьего созыва
В Джидинском районе сотрудники ГИБДД и члены добровольной народной дружины напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения
Продолжается доставка продуктовых наборов для одиноких родителей в районы Бурятии
Окинский район Бурятии отмечает 80-летие
На смену жаре в Бурятию придёт непогода
Жителей Бурятии призывают бороться со «свиньями» на природе
В планах федерации бокса России провести сбор с 5 по 26 июня в Кисловодске
Выздоровело более 130 тысяч пациентов
Евгения Лудупова озвучила примерные суммы, которые получат работники
Коллектив участвовал в конкурсе с композицией «Песенка моя»