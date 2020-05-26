В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства

Ежемесячно из республиканского бюджета на обеспечение населения необходимыми препаратами выделяется 1,6 млн рублей



Жителям Бурятии предоставляют препараты для медикаментозной профилактики коронавируса после контакта с заболевшими. Расходы на обеспечение населения необходимыми препаратами взял на себя республиканский бюджет. На сегодняшний день это первая подобная практика в стране.



Членам семей больных и другим контактным лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата с иммуномодулирующим, противовирусным действием. На сегодняшний день круг контактных лиц в республике составляет 1045 человек.



Первая партия из 300 упаковок гриппферона распределена по 6 городским поликлиникам, по 50 упаковок передано Мухоршибирской и Хоринской центральным районным больницам, 100 упаковок – Кижингинской центральной районной больнице. Отправка лекарственных препаратов в другие районы будет осуществляться по мере необходимости.



На данную статью расходов решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавируса направляется 1,6 млн рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

