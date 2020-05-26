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Расписание ЕГЭ уточнили в Бурятии

Расписание ЕГЭ уточнили в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Сформирован новый календарный план проведения экзаменационной кампании в текущем году

В этом учебном году календарный план единого государственного экзамена был отложен из-за пандемии коронавируса. Сегодня минобрнауки Бурятии уточнило расписание ЕГЭ.

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

Исходя из рекомендаций, озвученных Роспотребнадзором и Рособрнадзором, принято решение следом за пробными экзаменами начать этап непосредственной очной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля пройдёт самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике. 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

3 августа пройдёт ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

В Улан-Удэ от сдачи ЕГЭ отказались более 300 выпускников
ЕГЭ коронавирус
 
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