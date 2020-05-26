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Жителям Бурятии доступна сельская ипотека под 3%

Жителям Бурятии доступна сельская ипотека под 3%
Общество,  Фото:pixabay.com
Льготными займами до 5 миллионов рублей могут воспользоваться все проживающие в республике, кроме жителей Улан-Удэ

С этого года жители Бурятии могут получить до 5 миллионов рублей по ставке до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности.

- Льготная сельская ипотека позволит людям, не имеющим возможности сразу вложить крупную сумму в строительство или приобретение собственного комфортного жилья, улучшить свои жилищные условия, используя меры государственной поддержки, – сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по АПК и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства региона Даба-Жалсан Чирипов.

Воспользоваться льготными ипотечными займами для приобретения или строительства собственного жилья могут жители, проживающие на сельских территориях и сельских агломерациях Бурятии, то есть все, кроме жителей городского округа «Город Улан-Удэ». Перечень сельских территорий и сельских агломераций определён постановлением правительства РБ от 23.03.2020 года № 147.

Ипотека введена в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», которая разработана минсельхозом России и начала своё действие 1 января 2020 года.

На сегодняшний день по информации минсельхоза РФ отобрано несколько банков для участия в программе льготной сельской ипотеки: АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Центр-Инвест», ПАО «Банк Левобережный», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Дальневосточный банк».

Программа предусматривает большой объём финансирования сельских территорий на ближайшие 5 лет. На федеральном уровне выделяется около триллиона рублей. В рамках данного мероприятия федеральный бюджет субсидирует ставку до 3%.

Требования к заёмщику – от 21 до 75 лет, постоянная регистрация в РФ, а дом или квартира должны приобретаться строго в сельской местности.

Кредит выдаётся на покупку квартир в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи или долевого участия, на строительство или его завершение жилого дома на земельном участке, находящимся в собственности, покупка дома с землей по договору купли-продажи или покупка земельного участка для строительства. Сумма кредита до пяти миллионов.

Сельская ипотека также предусматривает строительство домов на дальневосточном гектаре. При этом сельская ипотека – отдельная программа, никак не связанная с «дальневосточной» ипотекой под 2% для молодых семей до 35 лет или погашением кредита в размере 450 тысяч молодым семьям.

Данная субсидия даётся семье раз в жизни. Также благодаря данной программе можно приобрести не только жильё, но и заняться благоустройством в рамках потребительского кредитования под 5%. Требование к заёмщику – возраст от 23 до 65 лет и постоянная регистрация в сельской местности.

Цель потребительского кредитования – электроснабжение, отопление, газоснабжение, водоотведение, водоснабжение или ремонт домов. Максимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимальный срок кредита – 60 месяцев.

Программа подразумевает обязательную аккредитацию подрядчиков. Банк должен быть уверен, что благоустройство и жилое здание будут введены. Поэтому подрядчики должны иметь лицензию, работать не менее двух лет, не быть субъектами исполнительного производства, банкротства и так далее. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.
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