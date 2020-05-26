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В Забайкалье скончались ещё две пациентки с коронавирусом

В Забайкалье скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Общество, 
У обеих женщин имелись тяжёлые сопутствующие заболевания

На 26 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 938 подтверждённых случаев наличия коронавирусной инфекции. Средний темп прироста за последнюю неделю – 6,2%. За последние шесть недель темп прироста остаётся высоким. Об этом на заседании оперативного штаба 26 мая сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа.

- Отмечается, что болезнь для забайкальцев становится тяжелее. У 19% людей, поступивших в стационар без симптомов, развивается пневмония. Среди тех, кто поступает с симптомами ОРВИ, пневмония развивается у 38%. С 18 мая коэффициент заражения непрерывно растёт, сейчас он составляет 1,6. Чтобы говорить о снятии ограничительных мер, этот показатель должен быть не выше единицы, - сказала Светлана Лапа.

За последние сутки моностационарах региона скончались две женщины 84 и 67 лет. У обеих был подтверждён диагноз COVID-19, имелись тяжёлые сопутствующие патологии. Больные были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период в регионе скончалось 14 пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки из моностационаров выписаны 32 человека, всего - 417.

Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Каларском районе. Также коронавирус зафиксирован в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском районах края.

В Иркутской области за последние сутки прибавилось 70 больных коронавирусом. Всего по данным оперштаба на 26 мая в регионе 1376 случаев заражения коронавирусом. 1101 человек госпитализирован, из них 107 из обсерваторов и 537 вахтовиков. Выздоровело 255 человек, в том числе 16 за последние сутки. Умерло 9 человек.

- 11 пациентов скончались от иных заболеваний, не связанных с Covid-19, - уточнили в оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 1313 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили ещё 59 больных. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 618 человек, в том числе накануне выздоровели 47 человек. Скончались 8 пациентов, остальные проходят лечение.




коронавирус профилактика Забайкальский край Иркутская область
 
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