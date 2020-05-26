Жителю Бурятии многомиллионный штраф заменили на реальный срок

Мужчина не смог выплатить 10 миллионов рублей



41-летнему жителю Баргузинского района Бурятии, осуждённому за коррупционное преступление, заменили наказание - с выплаты 10 миллионов рублей на реальный срок лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Ранее Поронайский городской суд Сахалинской области осудил мужчину по двум статьям Уголовного кодекса – за покушение на преступление и дачу взятки должностному лицу в крупном размере. В качестве наказания суд назначил ему выплату штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки - 10 миллионов рублей.



Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа поступил на исполнение к судебным приставам Бурятии.



Должник сумму задолженности в установленный законом срок не заплатил. Пристав предупредил должника о санкции в виде замены штрафа другим видом наказания и направил соответствующее представление в районный суд. Решение суда первой инстанции должник обжаловал в апелляционной инстанции.



В результате апелляционная коллегия Верховного суда Бурятии с учётом тяжёлого финансового положения должника постановила заменить ему назначенное наказание в виде штрафа на лишение свободы сроком на 4 года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.



Осуждённый взят под стражу из зала судебного заседания.





