В Бурятии назвали победителей конкурса поэзии «Весенняя муза»

Участники фестиваля получат свои дипломы и сертификаты, когда нацбиблиотека откроется для читателей



22 мая стали известны имена победителей XX молодёжного фестиваля поэзии «Весенняя муза». В конкурсе приняли участие 39 человек от 11 до 33 лет. Это молодые, начинающие поэты из районов Бурятии, городов Улан-Удэ и Томска.



Победителями стали:

В младшей возрастной категории диплом первой степени получила Шестакова Александра, учащаяся 5 класса Тэгдинской СОШ Хоринского района. Диплом второй степени – Иванов Сергей, ученик 5 класса Верхнеталецкой СОШ Хоринского района.

В средней возрастной категории диплом первой степени получила Гнеушева Диана, ученица 10 класса Бичурской СОШ № 2. Диплом второй степени – Игнатьев Иннокентий, ученик 10 класса Бичурской СОШ № 2. Диплом третьей степени – Полькин Максим, учащийся колледжа БГУ.

В старшей возрастной категории диплом первой степени получил Семушев Иван, магистрант Бурятского государственного университета. Диплом второй степени – Просвиренников Денис, диплом третьей степени – Ванжилова Эльвира.

Дипломом в номинации «Стихи на бурятском языке» отмечена Цыренова Раджана, студентка 2- го курса Омского медуниверситета.



Члены жюри высоко оценили также стихи Шеломенцевой Марины, Павловой Кристины, Бадмаевой Юлианы, Абаничевой Валерии, Воробьёва Даниила, Хрущёва Павла, Чупровой Сабины.



Участникам фестиваля вручат дипломы и сертификаты, как только национальная библиотека откроет свои двери для читателей.



Двадцатый, юбилейный фестиваль должен был пройти иначе. Изначально планировалось собрать участников конкурса разных лет, поговорить с ними о творчестве, почитать стихи, вспомнить добрым словом тех, кто стоял у истоков фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

