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В Бурятии назвали победителей конкурса поэзии «Весенняя муза»

В Бурятии назвали победителей конкурса поэзии «Весенняя муза»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники фестиваля получат свои дипломы и сертификаты, когда нацбиблиотека откроется для читателей

22 мая стали известны имена победителей XX молодёжного фестиваля поэзии «Весенняя муза». В конкурсе приняли участие 39 человек от 11 до 33 лет. Это молодые, начинающие поэты из районов Бурятии, городов Улан-Удэ и Томска.

Победителями стали:
В младшей возрастной категории диплом первой степени получила Шестакова Александра, учащаяся 5 класса Тэгдинской СОШ Хоринского района. Диплом второй степени – Иванов Сергей, ученик 5 класса Верхнеталецкой СОШ Хоринского района.
В средней возрастной категории диплом первой степени получила Гнеушева Диана, ученица 10 класса Бичурской СОШ № 2. Диплом второй степени – Игнатьев Иннокентий, ученик 10 класса Бичурской СОШ № 2. Диплом третьей степени – Полькин Максим, учащийся колледжа БГУ.
В старшей возрастной категории диплом первой степени получил Семушев Иван, магистрант Бурятского государственного университета. Диплом второй степени – Просвиренников Денис, диплом третьей степени – Ванжилова Эльвира.
Дипломом в номинации «Стихи на бурятском языке» отмечена Цыренова Раджана, студентка 2- го курса Омского медуниверситета.

Члены жюри высоко оценили также стихи Шеломенцевой Марины, Павловой Кристины, Бадмаевой Юлианы, Абаничевой Валерии, Воробьёва Даниила, Хрущёва Павла, Чупровой Сабины.

Участникам фестиваля вручат дипломы и сертификаты, как только национальная библиотека откроет свои двери для читателей.

Двадцатый, юбилейный фестиваль должен был пройти иначе. Изначально планировалось собрать участников конкурса разных лет, поговорить с ними о творчестве, почитать стихи, вспомнить добрым словом тех, кто стоял у истоков фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
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