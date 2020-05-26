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В Улан-Удэ машинистов незаконно лишили премий на 350 тысяч

В Улан-Удэ машинистов незаконно лишили премий на 350 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
В ситуацию вмешалась Бурятская транспортная прокуратура

Как выяснила Бурятская транспортная прокуратура, в эксплуатационном локомотивном депо Улан-Удэ нарушали трудовое законодательство и законодательство о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Выявлены факты привлечения к работе в выходные дни без письменного согласия членов локомотивных бригад, превышения сверхурочной работы, нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, нарушения требований законодательства при эксплуатации подвижного состава.

Кроме того, выявлены факты необоснованного лишения машинистов и их помощников премиальных выплат.

- По внесённым протестам прокурора отменены 6 незаконных приказов о депремировании работников, 92 членам локомотивных бригад произведён перерасчёт премий на общую сумму 350 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Руководству депо внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры к устранению нарушений, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 14 – к материальной ответственности.

- Кроме того, заместитель начальника депо и машинист-инструктор привлечены к административной ответственности. Должностным лицам назначены наказания в виде штрафа, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. 
премия транспортная прокуратура железная дорога
 
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