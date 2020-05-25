В США нашлись усыновлённые братья жительницы Бурятии

Один брат стал морским котиком, другой работает в сфере программирования



В США нашлись усыновлённые много лет назад братья жительницы Бурятии Вероники.



Всё началось с поста в соцсетях, в котором рассказывалась грустная история про лишение жительницы Заиграевского района Бурятии родительских прав. Двоих мальчишек из семьи позже усыновили иностранцы.



Этот пост выложила и улан-удэнка Светлана Алганаева.



- Друзья, мне скинули пост о том, что Вероника, уроженка села Ильки Заиграевского района, ищет братьев, усыновлённых американской семьей. Выкладываю краткое содержание поста. Более 15 лет назад маму Вероники лишили родительских прав, а всех шестерых детей забрали в реабилитационный центр села Новая Брянь. Уже здесь детей перераспределили по разным государственным учреждениям. Веронику и двоих старших мальчиков отправили в Новокижингинский детский дом, младших мальчишек – в Улан-Удэ, - говорилось в сообщении.

⠀

К сожалению, в каком именно учреждении оказались младшие братья, семья не помнит.

⠀

- Самая старшая сестра к этому времени была уже взрослой и осталась в родном районе – учиться в Новоильинске. Примерно в 2008 году Вероника в последний раз видела младших братьев. Тогда же директор интерната, по воспоминаниям девушки, сказал, что мальчишек усыновляет семья из США, - рассказывала Светлана.



На момент усыновления мальчиков звали Руслан и Игорь.

⠀

- Я прошу Веронику откликнуться и написать мне в личные сообщения. Ваши братья сейчас находятся в Америке. И очень хотят выйти с вами на связь. Вероника, откликнитесь! Если кто-то знаком с Вероникой, пусть сообщит ей, что её братья в США очень ждут, когда она сможет выйти с ними на связь, - сообщила сама Светлана Алганаева.



Позже стало известно, что братья уже пообщались со своей сестрой по видеосвязи. Об этом сообщается в официальной группе газеты Заиграевского района «Вперёд» во «ВКонтакте».



- Как выяснилось, Руслана и Игоря зовут теперь Остин и Джек Мейси. Один брат стал морским котиком, другой работает в сфере программирования. Молодые люди уже пообщались с сестрой по видеосвязи, - сообщает газета «Вперёд».



