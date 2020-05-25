Бурятия возглавила список пострадавших от грязного воздуха регионов

В список также вошли Красноярский край и Забайкалье
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха, сообщает РБК. Всего за первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев). Об этом РБК сообщает со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета. Такой результат за квартал — рекорд за последние пять лет наблюдений (их исследователи проводят с первого квартала 2015-го).
По данным Finexpertiza, основные источники загрязнения — предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее пострадавшие регионы — Бурятия (21 случай), Забайкальский край (восемь) и Красноярский край (семь), говорится в материале РБК.
Названия конкретных предприятий представитель аудиторско-консалтинговой компании не раскрыл.
В пресс-службе минприроды подтвердили, что выводы Finexpertiza совпадают с данными Росгидромета (служба входит в структуру министерства).
За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и ещё два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).
Рекордным по количеству случаев загрязнения воздуха в годовом измерении стал 2018-й — тогда было зафиксировано 90 случаев (86 высокого загрязнения и четыре экстремально высокого). Таким образом, только за первый квартал 2020 года выполнена половина «нормы» пикового 2018 года и три четверти показателей 2019 года. Но экстремально высоких выбросов в январе—марте 2020 года не было, уточняется в исследовании.
Под высоким загрязнением воздуха понимается содержание одного или нескольких вредных веществ на уровне в десять и более раз выше, чем определено санитарными нормативами о предельно допустимой концентрации (ПДК). Например, ПДК нефтяного бензина в разовом выбросе не может быть больше 5 мг/куб. м, в суточном — 1,5 мг/куб. м, для свинца и его неорганических соединений ПДК в атмосферном воздухе — 0,0003 мг/куб. м. Такие загрязнения могут сопровождаться неприятными запахами, иногда фиксируются окрашенные осадки.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой улан-удэнцы столкнулись с сильным загрязнением воздуха, так что людям советовали не выходить без нужды на улицу или же носить маски и респираторы.
В начале мая глава Бурятии Алексей Цыденов создал межведомственную комиссию по вопросам загрязнения атмосферного воздуха.
Бурятия возглавила список пострадавших от грязного воздуха регионов
Общество, Фото:
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