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День защиты детей в Улан-Удэ пройдёт в онлайн-режиме

День защиты детей в Улан-Удэ пройдёт в онлайн-режиме
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Улан-удэнцев вновь просят украсить окна и балконы

День защиты детей в Улан-Удэ впервые пройдёт в онлайн-режиме. В городском комитете по образованию раскрыли программу празднования, состоящую из конкурсов, челленджей и акций.

Пройдёт акция «Окна детства», её участникам нужно оформить окно своего дома ко Дню защиты детей, это могут быть объёмные цветы, шары, флажки, рисунки. Окна нужно сфотографировать, выложив в соцсеть с хэштэгом #Окна_детства_03

Улан-удэнцев приглашают к участию в челлендже «Модное преображение». Нужно снять видео о том, как обычный ребёнок, который скучает дома на карантине, превращается в ребёнка-артиста, фокусника, художника, певца, волшебника… (костюм, сценический макияж, реквизит, кисть и краски, музыкальный инструмент или микрофон и др.) и исполняет творческий номер.

Видео нужно отправлять на почту turobowa.svet@yandex.ru до 28 мая. В письме, с прикрепленным видеороликом, необходимо указать название учреждения, имя и фамилию участника. Видеоролики будут продемонстрированы в аккаунте @dvorec03 1 июня.

С 25 мая по 1 июня пройдёт дистанционный творческий фестиваль по разным направлениям «Творчество без границ» по семи жанрам в стиле «Алло, мы ищем таланты». Трансляция гала-концерта состоится 1 июня.

Продолжается открытый городской кинофестиваль «Первый кадр», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в дистанционной форме. Интернет-голосование за лучшие фильмы и вайны будет проходить в «Вконтакте» с 25 мая по 31 мая по ссылкеhttp://vk.com/CinemaFestival

- И это ещё не все! Впереди ещё много сюрпризов! – обещают организаторы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с угрозой распространения коронавируса в Бурятии День Победы прошёл также в онлайн-формате. Люди также тематически украшали свои окна и балконы, а для ветеранов «фронтовые бригады» устраивали концерты во дворах. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке

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День защиты детей
 
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