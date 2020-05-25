В Иркутске молодёжный центр получил танк, БТР и БМП

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В городской центр «Патриот» доставили тяжёлую военную технику



На базе иркутского городского центра «Патриот» идёт подготовка к открытию музея под открытым небом. По договоренности с министерством обороны РФ в феврале этого года поступили первые образцы артиллерийской техники: средние гаубицы, полевая и дивизионная пушки, миномёт, реактивная система залпового огня. Всего 9 единиц.



На днях в центр поступила вторая партия – 4 единицы тяжёлой военной техники: БТР-70, БРДМ-2, БМП-1, танк Т-72. Вся она уже установлена на плацу центра «Патриот». Также ожидается поступление 4 единиц колёсной техники – автомобили ЗИЛ – 130, ГАЗ – 66, УАЗ – 69 и УАЗ – «санитарка».



- Практически всё прибывшее оружие до сих пор стоит на вооружении Российской армии, – рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – Небоевая техника станет не только экспонатами для обучения курсантов, но также будет демонстрироваться на открытых мероприятиях. Кроме того, посещать музей под открытым небом смогут все желающие.



Иркутский городской центр «Патриот» выполняет функции учреждения по военно-патриотическому воспитанию молодёжи города Иркутска. В центре занимаются подростки в возрасте от 14 до 18 лет, занятия для них проводят бесплатно. Ребята изучают 17 учебных дисциплин. На базе центра сформированы три учебные группы: разведывательная рота «Гром», рота почётного караула и рота специального назначения «Юнармия». Также на базе занимаются два кадетских класса: кадетский класс областного совета ветеранов ВДВ и кадетский класс школы №23. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

