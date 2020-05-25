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В Иркутской области семейную пару поздравили с 66-й годовщиной

В Иркутской области семейную пару поздравили с 66-й годовщиной
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Супруги Земко – жители Балаганского района

В Иркутской области семейная пара Земко Георгия Игнатьевича и Анны Васильевны отметили 66-ю годовщину совместной жизни. Супругов со своеобразным юбилеем и с 75-летием Великой Победы поздравил отдел по Балаганскому району службы ЗАГС региона.

17-летний Георгий Земко в октябре 1944 года был призван Балаганским военкоматом. Он был направлен в Нижнеудинск, где прошёл обучение в 25-й снайперской школе. Затем сразу попал на фронт. 1 сентября 1945 года его зачислили в действующую армию Забайкальского военного округа, оттуда Георгий был отправлен освобождать Маньчжурию. Прошёл он многое – Чита, Даурия, Петровск-Забайкальский. Был командиром и пулемётчиком 1-го отделения, в котором хотя и было всего 10 человек, но на вооружении состоял танковый пулемёт на колесах.

Отслужил Георгий Игнатьевич 7 лет и в октябре 1951 года вернулся в родное село Тарнополь Балаганского района. Здесь он встретил свою супругу Анну Васильевну, с которой прожил уже 66 лет счастливой семейной жизни. Вместе вырастили пятерых детей.

В послевоенное время Георгий Игнатьевич сменил много разных профессий, за его плечами – 39 лет трудового стажа: был он и продавцом, и председателем сельсовета. Имеет награды «За победу над Японией» и множество юбилейных медалей. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
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