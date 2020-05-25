Также женщины высадили морковь, свёклу, капусту, кабачки и зелень
В исправительной колонии №11 в городе Нерчинск Забайкальского края полным ходом идёт посевная кампания, за счёт которой учреждение ежегодно обеспечивает себя необходимым запасом овощей. На производственном участке выращивают различные овощные культуры.
Не стал исключением и текущий год. Для того, чтобы пополнить рацион питания осуждённых новыми блюдами из свежих овощей, проведена подготовительная работа и работа по посеву овощей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
В теплице уже высажена рассада томатов и огурцов, а следующая партия уже готова к высадке в открытый грунт. Проведены работы по посеву моркови, свёклы, картофеля, капусты, кабачков и зелени.
- Трудоустроенные осуждённые женщины, окончившие обучение по направлению растениеводство, с удовольствием применяют имеющиеся знания на практике, подбирая для посадки и выращивания овощей лучшие семена, правильное место и способ обработки. Эти старания дают возможность при любых погодных условиях получить ранний урожай и разнообразить меню в столовой для осуждённых, - рассказал заместитель начальника учреждения Владимир Паршиков
В уборочную кампанию сотрудники планируют собрать около 20 одной тонны картофеля, более четырёх тонн капусты, а также морковь, свеклу.
- Самообеспечение и трудовая занятость для исправительного учреждения – это очень важные направления, которые необходимо поддерживать и развивать, - подчеркнул начальник учреждения Олег Кузнецов.
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В Забайкалье осуждённые женщины планируют собрать более 20 тонн картофеля
Общество, Фото:
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