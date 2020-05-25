 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

В Забайкалье осуждённые женщины планируют собрать более 20 тонн картофеля

В Забайкалье осуждённые женщины планируют собрать более 20 тонн картофеля
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Также женщины высадили морковь, свёклу, капусту, кабачки и зелень

В исправительной колонии №11 в городе Нерчинск Забайкальского края полным ходом идёт посевная кампания, за счёт которой учреждение ежегодно обеспечивает себя необходимым запасом овощей. На производственном участке выращивают различные овощные культуры.

Не стал исключением и текущий год. Для того, чтобы пополнить рацион питания осуждённых новыми блюдами из свежих овощей, проведена подготовительная работа и работа по посеву овощей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.

В теплице уже высажена рассада томатов и огурцов, а следующая партия уже готова к высадке в открытый грунт. Проведены работы по посеву моркови, свёклы, картофеля, капусты, кабачков и зелени.

- Трудоустроенные осуждённые женщины, окончившие обучение по направлению растениеводство, с удовольствием применяют имеющиеся знания на практике, подбирая для посадки и выращивания овощей лучшие семена, правильное место и способ обработки. Эти старания дают возможность при любых погодных условиях получить ранний урожай и разнообразить меню в столовой для осуждённых, - рассказал заместитель начальника учреждения Владимир Паршиков

В уборочную кампанию сотрудники планируют собрать около 20 одной тонны картофеля, более четырёх тонн капусты, а также морковь, свеклу.

- Самообеспечение и трудовая занятость для исправительного учреждения – это очень важные направления, которые необходимо поддерживать и развивать, - подчеркнул начальник учреждения Олег Кузнецов.

осужденные овощи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье осуждённые женщины планируют собрать более 20 тонн картофеля
В Забайкалье осуждённые женщины планируют собрать более 20 тонн картофеля
Общество, 25.05.2020
Также женщины высадили морковь, свёклу, капусту, кабачки и зелень
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами
Общество, 25.05.2020
В учреждение передали более 200 книг
В Бурятию на службу заступят новые караульные собаки
В Бурятию на службу заступят новые караульные собаки
Общество, 25.05.2020
Они будут поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие
Беспилотники в Бурятии за зиму налетали почти тысячу часов
Беспилотники в Бурятии за зиму налетали почти тысячу часов
Общество, 25.05.2020
Беспилотники занимались разведкой, корректировкой и контролем  
Бурятская борица в одиночку расколола машину дров
Бурятская борица в одиночку расколола машину дров
Общество, 25.05.2020
Пользователей восхитила сила Ирины Ологоновой
В Бурятии «Искандеры» «уничтожили» высокозащищённые цели
В Бурятии «Искандеры» «уничтожили» высокозащищённые цели
Общество, 25.05.2020
Для оценки эффективности стрельб использовались беспилотники  
Уроженка Бурятии борется с малазийцем за 5 тысяч долларов
Уроженка Бурятии борется с малазийцем за 5 тысяч долларов
Общество, 25.05.2020
Звукорежиссёр Ксения Пластинина может быть признана лучшей в мире
«Пытаюсь отрастить себе ноги»: Бурятский спортсмен продолжает эксперименты
«Пытаюсь отрастить себе ноги»: Бурятский спортсмен продолжает эксперименты
Общество, 25.05.2020
Михаил Асташов совершенствует спортивный инвентарь
Иркутский ОМОНовец сшил более 400 масок для детей и врачей
Иркутский ОМОНовец сшил более 400 масок для детей и врачей
Общество, 25.05.2020
Росгвардеец шьёт даже ночами после дежурств
В Забайкалье растёт коэффициент распространения COVID-19
В Забайкалье растёт коэффициент распространения COVID-19
Общество, 25.05.2020
В регионе появились неизвестные источники заражения
В шести районах Бурятии высокий класс пожарной опасности
В шести районах Бурятии высокий класс пожарной опасности
Общество, 25.05.2020
В республике действует особый противопожарный режим
В Иркутской зоогалерее родились волчата
В Иркутской зоогалерее родились волчата
Общество, 25.05.2020
Весь помет ещё до рождения был забронирован

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^