В учреждение передали более 200 книг
Председатель Общественного совета при УФСИН по Бурятии Николай Ломако передал в следственный изолятор более 200 книг. Библиотечный фонд СИЗО пополнился художественной литературой, а также произведениями, предназначенными для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
Сотрудники отдела воспитательной работы учреждения поблагодарили Общественный совет за внимание к библиотеке, где книги обретут вторую жизнь, сообщили в пресс-службе ведомства.
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами
Общество, Фото:
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