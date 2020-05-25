Победителями станут участники, набравшие наибольший итоговый балл
В Бурятии запущено народное голосование по конкурсу на лучший эскиз и наименование медали за вклад в борьбу с пандемией коронавируса в республике. Этой государственной наградой будут отмечать организации, учреждения, предприятия разных форм собственности, общественные объединения, граждан, внесших значимый вклад в борьбу с коронавирусом.
Все присланные организатору конкурса работы размещены на сайте «Гордость Бурятии», здесь можно проголосовать за понравившийся эскиз. С одного устройства можно проголосовать один раз. Голосование будет длиться до 1 июня включительно.
Результаты в виде ранжированной таблицы будут переданы 2 июня утром конкурсной комиссии. Она оценивает эскизы медали и её наименования по балльной системе (от 1 до 10) по нескольким критериям. Авторам трёх работ, набравшим наибольшее количество голосов в народном голосовании, дополнительно начисляется 30, 20 и 10 баллов соответственно. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольший итоговый балл. Об этом сообщает официальная страница Республики Бурятия.
В Бурятии запущено голосование по конкурсу эскизов медали за борьбу с COVID-19
Общество, Фото:
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