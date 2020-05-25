Беспилотники занимались разведкой, корректировкой и контролем
В зимнем периоде обучения в Бурятии беспилотники военных провели в воздухе почти тысячу часов. Они использовались днём и ночью.
Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) активно применялись в ходе различных тактических учений для оценки эффективности поражения целей и корректировки огневых ударов артиллерийских и танковых подразделений.
Кроме того, БЛА действовали в интересах разведывательных подразделений. Они контролировали выдвижение и развёртывание подразделений на полигонах.
Установленные на летательных аппаратах видеокамеры в режиме реального времени передавали данные в штаб о скорости движения и прохождении контрольных пунктов на пути следования колонн бронетехники.
- Стоит отметить, что в настоящее время расчёт БЛА круглосуточно выполняет задачи по мониторингу очагов природных пожаров. Мониторинг проводится не менее 10 часов в день, в наиболее пожароопасных районах региона, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Беспилотники в Бурятии за зиму налетали почти тысячу часов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Беспилотники занимались разведкой, корректировкой и контролем
Пользователей восхитила сила Ирины Ологоновой
Для оценки эффективности стрельб использовались беспилотники
Звукорежиссёр Ксения Пластинина может быть признана лучшей в мире
Михаил Асташов совершенствует спортивный инвентарь
Росгвардеец шьёт даже ночами после дежурств
В регионе появились неизвестные источники заражения
В республике действует особый противопожарный режим
Весь помет ещё до рождения был забронирован
Жители, случайно запечатлевшие зверей, растерялись
Певица назвала Анатолия Михаханова «хозяйственным и классным»
Жительница Саянска поездом возвращалась из Красноярского края
Пользователи Сети остались в восторге от творчества молодых людей
В озеленении также хотят принять участие и жители других регионов
«Как из фильма ужасов», комментируют горожане