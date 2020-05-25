Беспилотники в Бурятии за зиму налетали почти тысячу часов

Беспилотники занимались разведкой, корректировкой и контролем



В зимнем периоде обучения в Бурятии беспилотники военных провели в воздухе почти тысячу часов. Они использовались днём и ночью.



Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) активно применялись в ходе различных тактических учений для оценки эффективности поражения целей и корректировки огневых ударов артиллерийских и танковых подразделений.



Кроме того, БЛА действовали в интересах разведывательных подразделений. Они контролировали выдвижение и развёртывание подразделений на полигонах.



Установленные на летательных аппаратах видеокамеры в режиме реального времени передавали данные в штаб о скорости движения и прохождении контрольных пунктов на пути следования колонн бронетехники.



- Стоит отметить, что в настоящее время расчёт БЛА круглосуточно выполняет задачи по мониторингу очагов природных пожаров. Мониторинг проводится не менее 10 часов в день, в наиболее пожароопасных районах региона, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

