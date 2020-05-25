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В Бурятии выберут «Лидеров XXI века»

В Бурятии выберут «Лидеров XXI века»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Начался приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса руководителей молодёжных объединений

В Бурятии стартовала регистрация на региональный этап всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». Как отмечают организаторы, конкурс направлен на подготовку и обеспечение эффективных коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями детских и молодёжных общественных объединений республики, активно включённых в общественную деятельность.

Участниками конкурса могут стать граждане Бурятии от 14 до 30 лет по следующим номинациям:
- лидер детского/молодёжного общественного объединения (14-15 лет);
- лидер детского/молодёжного общественного объединения (16-17 лет);
- лидер молодёжного общественного объединения (18-23 года);
- лидер молодёжного общественного объединения (24-30 лет);
- руководитель молодёжного общественного объединения (18-23 лет);
- руководитель молодёжного общественного объединения (24-30 лет).

А также в специальных номинациях:
- лидер студенческого самоуправления (16-23 года);
- руководитель студенческого самоуправления (16-23 года).

Регистрация участников проводится через АИС «Молодёжь России» до 30 мая. Ознакомится с условиями конкурса можно в группе совета студенческих самоуправлений Бурятии (vk.com/stud_sovet03). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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