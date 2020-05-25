Для оценки эффективности стрельб использовались беспилотники
В Бурятии расчёты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер» выполнили электронные пуски ракет по наиболее важным объектам условного противника.
Стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы и выполнили развёртывание, всестороннее обеспечение, подготовку к стрельбе и управление огнём.
Специалисты РХБ защиты поставили аэрозольные завесы для снижения демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.
Для оценки эффективности поражения целей применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащённые современными цифровыми средствами визуального контроля и передачи данных.
Расчёты ОТРК «Искандер» выполнили одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты и крылатой ракеты для условного поражения двух высокозащищённых целей.
В дальнейшем боевые расчёты оперативно сменили позицию, для отработки новых задач, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии «Искандеры» «уничтожили» высокозащищённые цели
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Беспилотники занимались разведкой, корректировкой и контролем
Пользователей восхитила сила Ирины Ологоновой
Для оценки эффективности стрельб использовались беспилотники
Звукорежиссёр Ксения Пластинина может быть признана лучшей в мире
Михаил Асташов совершенствует спортивный инвентарь
Росгвардеец шьёт даже ночами после дежурств
В регионе появились неизвестные источники заражения
В республике действует особый противопожарный режим
Весь помет ещё до рождения был забронирован
Жители, случайно запечатлевшие зверей, растерялись
Певица назвала Анатолия Михаханова «хозяйственным и классным»
Жительница Саянска поездом возвращалась из Красноярского края
Пользователи Сети остались в восторге от творчества молодых людей
В озеленении также хотят принять участие и жители других регионов
«Как из фильма ужасов», комментируют горожане