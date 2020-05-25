В Бурятии «Искандеры» «уничтожили» высокозащищённые цели

Для оценки эффективности стрельб использовались беспилотники



В Бурятии расчёты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер» выполнили электронные пуски ракет по наиболее важным объектам условного противника.



Стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы и выполнили развёртывание, всестороннее обеспечение, подготовку к стрельбе и управление огнём.



Специалисты РХБ защиты поставили аэрозольные завесы для снижения демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.



Для оценки эффективности поражения целей применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащённые современными цифровыми средствами визуального контроля и передачи данных.



Расчёты ОТРК «Искандер» выполнили одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты и крылатой ракеты для условного поражения двух высокозащищённых целей.



В дальнейшем боевые расчёты оперативно сменили позицию, для отработки новых задач, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

