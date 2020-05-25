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Уроженка Бурятии борется с малазийцем за 5 тысяч долларов

Уроженка Бурятии борется с малазийцем за 5 тысяч долларов
Общество, 
Звукорежиссёр Ксения Пластинина может быть признана лучшей в мире

Уроженка Бурятии Ксения Пластинина участвует в одном из самых известных конкурсов среди звукорежиссёров мира MIX MADNESS. Он проводится двумя очень знаменитыми звукоинженерами Америки, легендами индустрии – личным «звукарём» репера Jay Z - Янгом Гуру (Young Guru) и работающего у репера Kendrick Lamar Дерека Али (Derek Ali).

10 лет назад Ксения переехала из Улан-Удэ в США, где открыла свою звукозаписывающую студию.

- Пять лет назад Ксения по счастливой случайности оказалось в звукозаписывающей студии, и это стало делом всей её жизни. Буквально сразу же она поняла, что это именно то, чем она хочет заниматься всю жизнь. Обучалась Ксения всему сама, ограничивая себя во всем, не досыпая по ночам. У Ксюши просто не было денег заплатить за обучение я колледже. И все старания не прошли даром - полтора года назад Ксюша открыла свою звукозаписывающую студию в Чикаго, - рассказывают её знакомые. 



Заявки на участие в конкурсе подали более двух тысяч человек. Из них выбрали 32 инженера, в числе которых оказалась Ксения. Они борются за звание лучшего инженера и 5 тысяч долларов

Спустя пять раундов Ксения вышла в финал.

- Я и ещё один звукоинженер из Малайзии вышли в финал. Если вам не сложно, пожалуйста, проголосуйте за меня, - призывает сама Ксения. 

Поддержать землячку можно на сайте https://www.voting.engineears.org/ 

конкурс звукорежиссеры
 
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