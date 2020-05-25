Праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме
27 мая в Улан-Удэ отметят всероссийский день библиотек. Городская централизованная библиотечная система в режиме онлайн поздравит всех читателей с замечательным праздником и проведёт в социальных сетях ряд мероприятий.
В программе праздника состоится розыгрыш «Хочу книгу!» (12+). В прямом эфире читателей проверят на знание истории центральной городской библиотеки. Три участника получат призы.
В это день будут проведены два мастер-класса. Первый – «Кофе: эффектно и эффективно» (12+), где в прямом эфире покажут приготовление кофе нетрадиционными способами. Во втором мастер-классе сварят «Грибную похлёбка Хоббитов» от «Литературной кухни» (12+).
Также будет предложено пройти онлайн квест «Лабиринт» (6+), в котором участникам выпадет возможность пройти по лабиринтам библиотек города, узнать уникальную информацию и выиграть приз. Кроме этого, пройдёт книжный аукцион в онлайн-режиме (12+).
С 22 мая, в рамках праздника, централизованная библиотечная система проводит в соцсетях флешмоб «#Удивительныелюди_библиотекари» (6+). Об этом сообщает пресс-служба ЦБС.
В Улан-Удэ отметят всероссийский день библиотек
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