В Улан-Удэ отметят всероссийский день библиотек

Праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме



27 мая в Улан-Удэ отметят всероссийский день библиотек. Городская централизованная библиотечная система в режиме онлайн поздравит всех читателей с замечательным праздником и проведёт в социальных сетях ряд мероприятий.



В программе праздника состоится розыгрыш «Хочу книгу!» (12+). В прямом эфире читателей проверят на знание истории центральной городской библиотеки. Три участника получат призы.



В это день будут проведены два мастер-класса. Первый – «Кофе: эффектно и эффективно» (12+), где в прямом эфире покажут приготовление кофе нетрадиционными способами. Во втором мастер-классе сварят «Грибную похлёбка Хоббитов» от «Литературной кухни» (12+).



Также будет предложено пройти онлайн квест «Лабиринт» (6+), в котором участникам выпадет возможность пройти по лабиринтам библиотек города, узнать уникальную информацию и выиграть приз. Кроме этого, пройдёт книжный аукцион в онлайн-режиме (12+).



С 22 мая, в рамках праздника, централизованная библиотечная система проводит в соцсетях флешмоб «#Удивительныелюди_библиотекари» (6+). Об этом сообщает пресс-служба ЦБС.

