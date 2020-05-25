«Пытаюсь отрастить себе ноги»: Бурятский спортсмен продолжает эксперименты





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил (@astashov03) 24 Май 2020 в 10:15 PDT



Молодого человека поддержали подписчики, которые написали ему, что всё получится. Другие же шутками предложили усовершенствоваться в плавании: «Дружище, а хвост для плавания не пробовали сделать? По-моему, может классно получиться, или ласты какие?». На этот комментарий Михаил ответил, что в плаванье вспомогательные средства запрещены, но подобные мысли у него были.



Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле молодой человек



Михаил Асташов – уникальный спортсмен. Молодой человек родился без рук и ног, вырос в детском доме, но, несмотря на все трудности смог завоевать множество спортивных титулов. Михаил был многократным чемпионом Бурятии по настольному теннису; многократным чемпионом России по бадминтону среди юниоров, выигрывал чемпионат России по паратриатлону в классе РТ2, был лауреатом премии имени Николая Островского за особые достижения в спорте.



Недавно портал «Гордость России» представил

Молодого человека поддержали подписчики, которые написали ему, что всё получится. Другие же шутками предложили усовершенствоваться в плавании: «Дружище, а хвост для плавания не пробовали сделать? По-моему, может классно получиться, или ласты какие?». На этот комментарий Михаил ответил, что в плаванье вспомогательные средства запрещены, но подобные мысли у него были.Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле молодой человек начал осваивать «робо-руки» . С их помощью Михаил выполнял жим штанги. Свои тренировки он записывал на видео и выкладывал в Сеть.Михаил Асташов – уникальный спортсмен. Молодой человек родился без рук и ног, вырос в детском доме, но, несмотря на все трудности смог завоевать множество спортивных титулов. Михаил был многократным чемпионом Бурятии по настольному теннису; многократным чемпионом России по бадминтону среди юниоров, выигрывал чемпионат России по паратриатлону в классе РТ2, был лауреатом премии имени Николая Островского за особые достижения в спорте.Недавно портал «Гордость России» представил большую публикацию о Михаиле Асташове

Уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов осваивает «велоноги». Об этом паралимпиец сообщил на своей странице в соцсети. Во время режиме самоизоляции у Михаила появилось свободное для модернизации спортивного инвентаря.Он выложил непонятную для обывателей фотографию, на которой его ноги находятся в фольгированных трубах. Спортсмен с юмором прокомментировал снимок и дал некоторые пояснения.- С виду кажется, что я пытаюсь отрастить себе ноги какими-то космическими технологиями, но на самом деле экспериментальным способом пробуем улучшить велоноги! Надеюсь, всё получится, - написал Михаил.