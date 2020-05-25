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«Пытаюсь отрастить себе ноги»: Бурятский спортсмен продолжает эксперименты

«Пытаюсь отрастить себе ноги»: Бурятский спортсмен продолжает эксперименты
Общество,  Фото:страница Михаила Асташова
Михаил Асташов совершенствует спортивный инвентарь

Уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов осваивает «велоноги». Об этом паралимпиец сообщил на своей странице в соцсети. Во время режиме самоизоляции у Михаила появилось свободное для модернизации спортивного инвентаря.

Он выложил непонятную для обывателей фотографию, на которой его ноги находятся в фольгированных трубах. Спортсмен с юмором прокомментировал снимок и дал некоторые пояснения.

- С виду кажется, что я пытаюсь отрастить себе ноги какими-то космическими технологиями, но на самом деле экспериментальным способом пробуем улучшить велоноги! Надеюсь, всё получится, - написал Михаил. 



Молодого человека поддержали подписчики, которые написали ему, что всё получится. Другие же шутками предложили усовершенствоваться в плавании: «Дружище, а хвост для плавания не пробовали сделать? По-моему, может классно получиться, или ласты какие?». На этот комментарий Михаил ответил, что в плаванье вспомогательные средства запрещены, но подобные мысли у него были.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле молодой человек начал осваивать «робо-руки». С их помощью Михаил выполнял жим штанги. Свои тренировки он записывал на видео и выкладывал в Сеть.

Михаил Асташов – уникальный спортсмен. Молодой человек родился без рук и ног, вырос в детском доме, но, несмотря на все трудности смог завоевать множество спортивных титулов. Михаил был многократным чемпионом Бурятии по настольному теннису; многократным чемпионом России по бадминтону среди юниоров, выигрывал чемпионат России по паратриатлону в классе РТ2, был лауреатом премии имени Николая Островского за особые достижения в спорте.

Недавно портал «Гордость России» представил большую публикацию о Михаиле Асташове
спорт паратриатлон
 
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