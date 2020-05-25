В Забайкалье продлили режим ограничений до 8 июня

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Ограничения продолжат снимать после улучшения ситуации с заболеваемостью



В Забайкальском крае принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по региону. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлён на более длительный срок, а в случае улучшения – регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно.



Основанием для снятия являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.



- Учитывая нестабильное значение коэффициента распространения инфекции (на данный момент – 1,11), отсутствуют основания для перехода к новому этапу снятия ограничений, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.



На 24 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 817 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, 12 летальных исходов.



В регионе открыта деятельность объектов торговли, работа которых предусмотрена, согласно федеральному документу, как часть снятия ограничений. При этом на функционирующих объектах обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие масочный режим, социальную дистанцию, дезинфекцию помещений.



Открыты большинство объектов торговли непродовольственных товаров. При этом продолжают действовать ограничения в сферах общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса и спортивных объектов. По-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее полутора метров в общественных местах.



Особое внимание региональных властей обращено на восстановление работы предприятий, где ограничения повлияли на снижение финансовых и экономических показателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края

