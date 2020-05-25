В Забайкалье растёт коэффициент распространения COVID-19

В регионе появились неизвестные источники заражения
По состоянию на 25 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 879 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. 385 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, что составляет 43,8% от общего числа. Среди заболевших 132 ребёнка (15%). Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. За весь период скончались 12 пациентов с коронавирусом.
- Динамика ежедневная свидетельствует о росте заболеваемости. Средний темп прироста за последние семь дней - 5,7%. Наибольшее число заражений происходит в семьях и по контактам в медорганизациях. Всё больше становится неизвестных источников заражения. Многие граждане не соблюдают требования правил безопасности, не пользуются средствами индивидуальной защиты. Коэффициент распространения растёт, он составил 1,46 за последние сутки, - сообщила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа.
Она отметила, что в Забайкалье действуют два крупных очага заболевания. Это краевой онкодиспансер – 117 зарегистрированных случаев, краевая клиническая больница – 27 зарегистрированных случаев. В онкодиспансере в отдельно стоящем корпусе рассматривается возможность введения моностационара.
При отказе потребителю в продаже товара или оказанию услугу, ответственность за нарушение правил потребителя не наступает. Все граждане должны быть в общественных местах в масках
Заболевания зарегистрированы в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском районах края.
Под медицинским наблюдением в крае находится 2762 человек. На всех контактных лиц управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю выдаются Постановления о проведении обязательного медицинского осмотра, об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области произошёл резкий скачок числа заболевших коронавирусом. За сутки было выявлено 112 новых больных, общее число заболевших на сегодня составляет 1306 случаев. Госпитализированы в Иркутской области 1050 человек, из них 106 — из обсерваторов и 512 — вахтовики.
За весь период выздоровели 239 пациентов. Умерли 9 человек с коронавирусом, из них восемь скончались от сопутствующих (хронических) заболеваний.
В Бурятии на сегодня зарегистрировано 1254 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. За сутки прирост составил ещё 45 заражённых. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 571 человек, в том числе накануне выздоровели ещё 13 пациентов. Входят в статистику и семь летальных случаев. Седьмой пациент с коронавирусом умер в субботу, 23 мая. Остальные проходят лечение.
В Забайкалье растёт коэффициент распространения COVID-19
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике действует особый противопожарный режим
Весь помет ещё до рождения был забронирован
Жители, случайно запечатлевшие зверей, растерялись
Певица назвала Анатолия Михаханова «хозяйственным и классным»
Жительница Саянска поездом возвращалась из Красноярского края
Пользователи Сети остались в восторге от творчества молодых людей
В озеленении также хотят принять участие и жители других регионов
«Как из фильма ужасов», комментируют горожане
Пять лет назад Савватий был возведён в сан митрополита
За три месяца женщина смогла заработать 15 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина купил документ в интернете
Воздух прогреется до +27 градусов
Общество, 24.05.2020
Оснащение продолжится до октября этого года
Общество, 24.05.2020
Чаще всего несчастные случаи происходят, когда дети были предоставлены сами себе