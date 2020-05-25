В республике действует особый противопожарный режим
По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня, 25 мая, в Баргузинском, Курумканском, Окинском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тункинском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).
В республике действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, а также разведение костров. Помните, одна лишь отлетевшая искра может привести к крупному пожару, предупреждают в ГУ МЧС по Бурятии.
Информацию о нарушении правил пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Бурятия - 8 (3012) 39-99-99. При обнаружении лесного пожара в республиканское агентство лесного хозяйства - 8 (3012) 20-44-44.
В шести районах Бурятии высокий класс пожарной опасности
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