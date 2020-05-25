Жители, случайно запечатлевшие зверей, растерялись
Недалеко от села Элэсун Курумканского района Бурятии была замечена медведица с тремя медвежатами. Об этом сообщается в паблике crimburyatia.ru.
Снимок медведей, а также видеозапись были сделаны из машины, проезжавшей мимо животных. «На видео только эмоции, не успели снять», - поделился автор.
Пользователи активно комментируют пост: «Прям как у Шишкина», «Картина Шишкина воочию», «С картины Шишкина сошли», «Я тока по фото медвежат увидел, оператор наикрутейший», «Там три медвежонка, третий наверху сидит», «Главное, жрать не давайте».
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Прибайкальском районе Бурятии на полицейских в лесу чуть не напала медведица с медвежатами. Дознаватель вовремя увидела стремительно приближающихся к ним зверей и сделала предупредительные выстрелы вверх из табельного оружия. Медведица сначала остановилась, а затем убежала вместе с медвежатами.
В середине апреля одинокого медвежонка нашли на территории ТЭЦ в Каменске. Местные жители отвезли его в лес, утверждая, что в том районе ходит медведица.
«С картины Шишкина сошли»: Медведицу с медвежатами заметили недалеко от бурятского села
Общество, Фото:
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