В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Советском районе Улан-Удэ коммерческая организация, осуществляющая строительство многоквартирных домов на территории района, нарушила закон о долевом строительстве.
Установлено, что застройщиком не обеспечен отдельный учёт денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства жилых комплексов.
В отношении генерального директора организации возбуждено административное дело за привлечение денежных средств дольщиков, которое находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ застройщик не вёл отдельный учёт денег дольщиков
Общество, Фото:
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