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В Улан-Удэ застройщик не вёл отдельный учёт денег дольщиков

В Улан-Удэ застройщик не вёл отдельный учёт денег дольщиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Советском районе Улан-Удэ коммерческая организация, осуществляющая строительство многоквартирных домов на территории района, нарушила закон о долевом строительстве.

Установлено, что застройщиком не обеспечен отдельный учёт денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства жилых комплексов.

В отношении генерального директора организации возбуждено административное дело за привлечение денежных средств дольщиков, которое находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
долевое строительство прокуратура
 
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