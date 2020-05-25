В Улан-Удэ застройщик не вёл отдельный учёт денег дольщиков

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Советском районе Улан-Удэ коммерческая организация, осуществляющая строительство многоквартирных домов на территории района, нарушила закон о долевом строительстве.



Установлено, что застройщиком не обеспечен отдельный учёт денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства жилых комплексов.



В отношении генерального директора организации возбуждено административное дело за привлечение денежных средств дольщиков, которое находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



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