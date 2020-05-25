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В Бурятии водитель получил срок за поддельные права

В Бурятии водитель получил срок за поддельные права
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина купил документ в интернете

Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ «хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения и использование поддельного удостоверения».

В марте 2019 года на интернет-сайте мужчина приобрёл поддельное водительское удостоверение на своё имя, которое хранил для использования. В декабре прошлого года, управляя автомобилем, он был остановлен инспекторами ГИБДД. Злоумышленник, зная, что имеющееся водительское удостоверение является поддельным, предъявил его сотруднику полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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