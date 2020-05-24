МЧС Бурятии призывает не оставлять детей без присмотра

Чаще всего несчастные случаи происходят, когда дети были предоставлены сами себе
С наступлением у большинства школьников летних каникул, специалисты рекомендуют родителям провести беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности.
- Расскажите детям об опасности игр с огнём, выучите номера телефонов экстренных служб, уберите в недоступное место спички и зажигалки, а самое главное - никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Специалисты МЧС также напоминают родителям: не допускать самостоятельного нахождения детей вблизи водоёмов, пресекать игры у воды.
- По статистике, несчастные случаи происходят, когда дети предоставлены сами себе, поэтому обязательно контролируйте, чем ваши дети занимаются, - отмечают специалисты.
Чаще всего несчастные случаи происходят, когда дети были предоставлены сами себе
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