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МЧС Бурятии призывает не оставлять детей без присмотра

МЧС Бурятии призывает не оставлять детей без присмотра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Чаще всего несчастные случаи происходят, когда дети были предоставлены сами себе

С наступлением у большинства школьников летних каникул, специалисты рекомендуют родителям провести беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности.

- Расскажите детям об опасности игр с огнём, выучите номера телефонов экстренных служб, уберите в недоступное место спички и зажигалки, а самое главное - никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Специалисты МЧС также напоминают родителям: не допускать самостоятельного нахождения детей вблизи водоёмов, пресекать игры у воды. 

- По статистике, несчастные случаи происходят, когда дети предоставлены сами себе, поэтому обязательно контролируйте, чем ваши дети занимаются, - отмечают специалисты.

МЧС
 
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