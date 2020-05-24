В стране зарегистрировано более 344 тысяч случаев заболевания
На 24 мая в России зарегистрировано 344 481 случай заболевания коронавирусом, за сутки выявлено 8 599 заболевших. За весь период выздоровело 113 299 человек, умерло – 3 541 человек.
Проведено более 8,6 тестов.
На 24 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 817 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, 59 из них за последние сутки. Врачи вылечили 381 человека. Летальных случаев 12.
В Иркутской области зарегистрировано 1194 случая заражения коронавирусом. 952 человека госпитализированы, в том числе за последние сутки – 116 человек. Из числа людей, проходящих лечение, 105 – из обсерваторов, 456 вахтовиков. За весь период выздоровело 225 человек, в том числе шестеро за последние сутки. Также в статистику входят 9 летальных случаев. 8 пациентов умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, уточнили в региональном опершабе.
В Бурятии на сегодня 1209 случаев заражения коронавирусом. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 558 человек. Проходят лечение в стационарах 474 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 170 пациентов. Также в статистику входят 7 летальных случаев, один из которых произошёл накануне.
В России проведено более 8,6 млн. тестов на коронавирус
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