В России проведено более 8,6 млн. тестов на коронавирус

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«Нетипичный Улан-Удэ»: Интервью с краеведом Виктором Харитоновым Общество, 17 мая не стало известного краеведа Виктора Харитонова. Виктор Александрович обладал энциклопедическими знаниями о памятных местах и достопримечательностях Улан-Удэ и всей Бурятии. Многим запомнятся его неповторимые экскурсии, наполненные уникальными фактами об улицах, площадях и домах столицы Бурятии. Предлагаем вашему вниманию один из прошлых разговоров о туристических «болячках» настоящего и о славных страницах прошлого Верхнеудинска-Улан-Удэ

