Школа искусств в Бурятии пополнилась музыкальными инструментами



За годы работы всего 1685 выпускников покинули стены школы, многие из которых продолжили свое обучение в средних и высших учебных заведениях искусства и культуры. Они работают в оркестрах, различных творческих коллективах, а также педагогами по всей России. Особой гордостью школы являются выпускники, которые вышли в «большое» искусство.



В этом году в учреждении пройдет капитальный ремонт на сумму более 24 млн. рублей. В 2019 году в рамках президентской единой дальневосточной субсидии были утеплены стены здания, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.





В детскую школу искусств города Северобайкальска продолжаются поставки музыкальных инструментов, мебели, в том числе специализированной, оборудования, а также литературы. В апреле поступили три балалайки-примы, виолончель, четыре скрипки. А в мае ударные и клавишные инструменты: маршевый барабан, набор тарелок, тимбалес, кахон, колокольчики, два цифровых фортепиано, а также звуковое оборудование: гитарный динамик, два микшерных пульта, 10 микрофонов.В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» руководство школы искусств заключило девять договоров на сумму более 4 миллионов рублей.В июне ожидается поставка интерактивных досок для учебных классов, рояля, два пианино и концертного аккордеона, а для художественного отделения – мольберты, натюрмортный фонд (гипсы). От общей суммы освоено 20%. Оснащение Детской школы искусств музыкальными инструментами в полном объёме завершится к 1 октября 2020 года.Детская школа искусств в этом году отмечает 45-летний юбилей. Это первая школа искусств на БАМе. Сегодня в учреждении учатся более 550 человек. Дети проходят обучение по направлениям: музыкальное (фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты), вокал, живопись, хореографическое творчество.Как отмечает директор школы искусств Людмила Давыдова, музыкальные инструменты – это большая проблема, так как детям они необходимы, а обновить все музыкальные инструменты за раз невозможно.- Мы покупаем инструменты в основном за счёт внебюджетных средств. Раз в год приобретаем по одному инструменту. Бережно поддерживаем то, что имеем. Среди музыкальных инструментов есть такие, которые служат со дня открытия школы, многие в рабочем состоянии по 20-25 лет. Расширяются отделения духовых, ударных, струнно-смычковых инструментов. В связи с тем, что инструментов станет больше, у нас появится возможность создать полноценный духовой оркестр, а со временем - симфонический оркестр, что, конечно, благоприятно скажется на качестве обучения, - отметила директор школы.