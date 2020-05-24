В Иркутской области пропавших детей искали более ста человек, вертолёт и квадрокоптер

Ночью 22 мая с заявлением о розыске обратились их родители. В селе Смоленщина Иркутского района два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 13 лет ушли гулять на улицу и не вернулись домой.- На розыск несовершеннолетних незамедлительно были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из числа инспекторов ПДН, участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска, Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы. К розыскным мероприятиям подключились представители администрации Иркутского района, добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт», неравнодушные местные жители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Более 100 человек прочёсывали территорию близлежащего леса, обследовали окрестности, недостроенные дома и все места возможного пребывания детей, проводили беседы с людьми.В розыскных мероприятиях также был задействован вертолёт и квадрокоптеры. Ориентировка с приметами несовершеннолетних размещена в средствах массовой информации и социальных сетях.Вскоре дети были обнаружены на одной из улиц посёлка. Выяснилось, что они хотели подольше погулять и не сказали взрослым, потому что боялись, что их не отпустят. Ночевали несовершеннолетние в одном из домов. Сейчас сотрудники полиции передали ребят родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.- Полиция благодарит добровольцев, неравнодушных граждан и всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях, - заключили в пресс-службе.