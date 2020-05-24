В Бурятии прошла акция «Автокресло – детям»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автоинспекторы повели профилактическую акцию среди водителей



В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Профилактическая акция «Автокресло – детям» проведена в селе Петропавловка.



Автоинспекторы проверили наличие и использование водителями транспортных средств специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. С ними проведены профилактические беседы.



Полицейские объяснили, как правильно подобрать детское автокресло в зависимости от возраста, веса и роста ребенка. Кроме того, они напомнили автолюбителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.



Всем участникам профилактической акции сотрудники ГИБДД вручили тематические памятки и призвали беречь себя и своих близких, сообщает УГИБДД по Бурятии.



