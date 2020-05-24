Автоинспекторы повели профилактическую акцию среди водителей
В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Профилактическая акция «Автокресло – детям» проведена в селе Петропавловка.
Автоинспекторы проверили наличие и использование водителями транспортных средств специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. С ними проведены профилактические беседы.
Полицейские объяснили, как правильно подобрать детское автокресло в зависимости от возраста, веса и роста ребенка. Кроме того, они напомнили автолюбителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.
Всем участникам профилактической акции сотрудники ГИБДД вручили тематические памятки и призвали беречь себя и своих близких, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии прошла акция «Автокресло – детям»
Общество, Фото:
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