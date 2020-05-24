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В Чите появились одноразовые маски по 16 рублей

В Чите появились одноразовые маски по 16 рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
В апреле цена за маску достигала 40 рублей

Одна из крупных торговых сетей Читы начала продавать одноразовые лицевые маски по 16 рублей. Поставку изделий в регион удалось наладить благодаря работе сотрудников министерства экономического развития Забайкалья с оптовиками. В апреле одноразовая трехслойная маска в супермаркете Читы стоила почти 40 рублей.

- Сначала мы полностью сняли ажиотаж на эти изделия, а теперь они доступны и по своей стоимости. С 24 мая маски по 16 рублей будут и во всех розничных магазинах районов края. Поставка масок в районы продолжится и на следующей неделе, - сообщил зампред правительства региона Александр Бардалеев.

В период пандемии дефицит масок восполняли не только продажей одноразовых средств защиты. Швейные предприятия Забайкальского края за три весенних месяца изготовили свыше 122 тысяч многоразовых гигиенических лицевых масок.

Большинство масок (16 тысяч) сшили сотрудники Читинского центра Всероссийского общества слепых.

Цены на многоразовые маски каждое предприятие устанавливает самостоятельно. Они варьируются от 50 до 200 рублей за штуку.

Всего изготовлением лицевых масок на территории Забайкальского края занимаются девять организаций, в день все они производят свыше шести тысяч штук средств индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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