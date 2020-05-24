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В улусе в районе Бурятии отремонтировали дом культуры

В улусе в районе Бурятии отремонтировали дом культуры
Общество,  Фото:egov-buryatia.ru/minkult
Ремонт начался в начале марта

В улусе Тэгда Хоринского района Бурятии завершился капитальный ремонт дома культуры. Работы начались в начале марта. В улусе проживают более 1700 человек. Ремонт прошёл в рамках национального проекта «Культура». На сумму более 300 тысяч рублей отремонтировали зрительный зал и сцену.

Площадь здания составляет около 480 квадратных метров, здесь расположен зрительный зал на 150 мест, танцевальный зал, методический кабинет, фойе, гримерная, два складских помещения.

Дом культуры построен в 1957 году, пристрой к зданию, где расположен танцевальный зал, в 1986 году. Ранее капитальный ремонт проходил в 2013 году. Клуб – это центральное место, где жители улуса проводят активный досуг. Здесь проходят тематические вечера, календарные праздники, игротеки, дискотеки и т.д.

В клубе работают творческие объединения: танцевальные кружки «Малинки» и «Ургы», вокальные «Непоседы» (детский) и «Ивушки», вокальная группа «Незабудки», а также ансамбль «Дебют».

- Улус Тэгда активный, здесь живет много молодёжи. Мужчины в основном трудятся на лесозаготовках, деревоперерабатывающих пилорамах. В улусе расположена администрация сельского поселения «Верхнекурбинское», а также: средняя школа, детский сад, две библиотеки, 10 магазинов, почта, 10 пилорам, лесхоз, - сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.

Жительница улуса Олеся считает, что дом культуры необходим. Женщина участвует в художественной самодеятельности, исполняет эстрадные песни, принимает участие в сценках, инсценировках. Двое её детей 9 и 12 лет - участники детской вокальной группы «Непоседы» и танцевального кружка.

- С удовольствием посещаю наш клуб, здесь всегда тепло и уютно, как участник и как зритель прихожу на мероприятия, которые всегда радуют. И мы всей семьей ждем их с нетерпением. Не дождёмся, когда же отменят карантин и занятия в кружках возобновятся, - рассказала Олеся.

На сегодня в республике проходят капитальные ремонты в 14-ти сельских клубах в рамках нацпроекта «Культура». Также в 2020 году около 10 зданий в сфере культуры будут отремонтированы в рамках президентской единой дальневосточной субсидии, подпрограммы «Современный облик сельских территорий», в том числе, пройдут капитальные ремонты в четырёх детских школах искусств на сумму 50,1 млн. рублей.



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