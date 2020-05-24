В городе местами возможна гроза с кратковременным дождём
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 мая по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром при прояснении туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, местами до 3 мороза, днём 21-27, местами 13-19 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём местами возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём северо-западный до 7-12 м/с. Температура ночью 6-8, днём 23-25 тепла.
В Улан-Удэ днём до +25
Общество, Фото:
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