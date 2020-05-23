За сутки в России выявлено 9 434 случая заражения коронавирусом



За прошедшие сутки в России выявлено 9 434 случая заболевания коронавирусом, всего на 23 мая в стране зарегистрировано 335 882 случая заражения. За всё время выздоровело 107 936 человек, умерло - 3 388.



Проведено более 8,4 млн. тестов.



На 23 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 758 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, 31 из них за последние сутки. Из числа заболевших 113 детей. Врачи вылечили 372 человека.



В Иркутской области на сегодня уже 1078 случаев заражения, из них 120 случаев за последние сутки. Госпитализировано 842 человека, из них 72 из обсерваторов и 396 вахтовиков.



Всего за это время выздоровели 219 человек, в том числе 16 за последние сутки. Умерло 8 человек, 9 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.



На 23 мая в Бурятии зарегистрировано 1143 случая заражения COVID-19, из них 19 за минувшие сутки.



В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 469 больных, из них 58 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении, в пансионате находятся 136 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 532 человека. Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая.



