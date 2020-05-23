«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Сегодня в Улан-Удэ высадили деревья по улице Бабушкина. Напомним, ранее - 20 мая - сотрудники администрации Советского района города посадили 166 яблоней, 50 сиреней, 30 калин в сквере по улице Борсоева.
19 мая в Улан-Удэ сотрудники городского лесничества в сквере возле КДЦ «Заречный» и по улице Кабанская высадили 300 молодых яблонь, 70 клёнов и 10 тополей.
Масштабное озеленение города идёт в рамках муниципальной программы «Зелёный город», стартовавшей в 2019 году. В 2020 году на эти цели из бюджета Улан-Удэ выделено 107 млн. рублей. В общей сложности будет высажено 23 тысячи деревьев, 8 тысяч квадратных метров цветочных клумб, обустроено 10 тысяч квадратных метров газонов.
По программе «Зелёный город» к 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. На сегодня показатель составляет 3,9 кв. м на одного улан-удэнца.
В Улан-Удэ по улице Бабушкина высадили деревья: фоторепортаж
Общество, Фото:
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