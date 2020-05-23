В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о правилах продажи кваса



- по требованию покупателя ознакомить его с документами, подтверждающими безопасность, качество и происхождение напитка;



- обеспечить наличие единообразных и чётко оформленных ценников на реализуемые напитки с указанием наименования, цены за вес или единицу товара;



- строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца.



- Кроме того, торговое место должно быть расположено рядом со стационарным объектом, имеющим туалет, чтобы продавец мог им воспользоваться. Торговое место должно быть оборудовано торговым инвентарём, защитными зонтами, ведрами для сбора мусора, оснащёнными полиэтиленовыми вкладышами, достаточным количеством одноразовой посуды, дезинфицирующими средствами, антисептиками для рук, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.





Передвижные средства (бочки) по окончании рабочего дня должны подвергаться санитарной обработке на базовой организации.



В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Бурятии хозяйствующим субъектам предписано:



- обеспечить запрет реализации разливных безалкогольных напитков в тару покупателей;



- максимально предусмотреть безналичную форму оплаты с покупателями; соблюдение социального дистанцирования; использование при работе с покупателями средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), перчаток, защитных очков, экранов; проведение каждые 2-4 часа уборки с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции ручек квасных бочек, поверхностей стола для разлива кваса, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, стульев и других контактных поверхностей, площадок торговых мест, урн.











С наступлением летнего сезона начата реализация разливных безалкогольных напитков, в том числе кваса.В торговом месте реализации напитков до потребителя должна быть доведена информация о субъекте и о реализуемом товаре - наименование пищевой продукции, дата изготовления, наименование и место нахождения изготовителя.Также продавец обязан: