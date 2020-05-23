 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Мая

22 Мая

Популярное

В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о правилах продажи кваса

В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о правилах продажи кваса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу продавцу нужно проводить уборку каждые 2-4 часа с применением дезсредств

С наступлением летнего сезона начата реализация разливных безалкогольных напитков, в том числе кваса.

В торговом месте реализации напитков до потребителя должна быть доведена информация о субъекте и о реализуемом товаре - наименование пищевой продукции, дата изготовления, наименование и место нахождения изготовителя.

Также продавец обязан:

- по требованию покупателя ознакомить его с документами, подтверждающими безопасность, качество и происхождение напитка;

- обеспечить наличие единообразных и чётко оформленных ценников на реализуемые напитки с указанием наименования, цены за вес или единицу товара;

- строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца.

- Кроме того, торговое место должно быть расположено рядом со стационарным объектом, имеющим туалет, чтобы продавец мог им воспользоваться. Торговое место должно быть оборудовано торговым инвентарём, защитными зонтами, ведрами для сбора мусора, оснащёнными полиэтиленовыми вкладышами, достаточным количеством одноразовой посуды, дезинфицирующими средствами, антисептиками для рук, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Передвижные средства (бочки) по окончании рабочего дня должны подвергаться санитарной обработке на базовой организации.

В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Бурятии хозяйствующим субъектам предписано: 

- обеспечить запрет реализации разливных безалкогольных напитков в тару покупателей; 

- максимально предусмотреть безналичную форму оплаты с покупателями; соблюдение социального дистанцирования; использование при работе с покупателями средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), перчаток, защитных очков, экранов; проведение каждые 2-4 часа уборки с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции ручек квасных бочек, поверхностей стола для разлива кваса, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, стульев и других контактных поверхностей, площадок торговых мест, урн.  




Роспотребнадзор квас
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о правилах продажи кваса
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о правилах продажи кваса
Общество, 23.05.2020
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу продавцу нужно проводить уборку каждые 2-4 часа с применением дезсредств
За сутки в России выявлено 9 434 случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 9 434 случая заражения коронавирусом
Общество, 23.05.2020
Всего в стране зарегистрировано 335 882 случая заражения
В Улан-Удэ из-за ремонта коммунальных сетей вырубают деревья: фоторепортаж
В Улан-Удэ из-за ремонта коммунальных сетей вырубают деревья: фоторепортаж
Общество, 23.05.2020
«После проведения реконструкции аллею планируется озеленить», - отметили в городском комитете по строительству
В Улан-Удэ «Последний звонок» пройдёт 28 мая в режиме онлайн
В Улан-Удэ «Последний звонок» пройдёт 28 мая в режиме онлайн
Общество, 23.05.2020
Выпускников ждут онлайн-поздравления, праздничная программа, челленджи и флешмобы
В Улан-Удэ по улице Бабушкина высадили деревья: фоторепортаж
В Улан-Удэ по улице Бабушкина высадили деревья: фоторепортаж
Общество, 23.05.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

«Пока посетителей нет»: В Улан-Удэ верблюды гуляют по территории Этнографическом музея
«Пока посетителей нет»: В Улан-Удэ верблюды гуляют по территории Этнографическом музея
Общество, 23.05.2020
Сотрудники музея опубликовали фотографии с прогулки животных в соцсети
В 2 районах Бурятии завтра ожидается высокая пожарная опасность
В 2 районах Бурятии завтра ожидается высокая пожарная опасность
Общество, 23.05.2020
Напомним, в республике действует особый противопожарный режим
В Бурятии прошли сборы для командиров подразделений ВВО
В Бурятии прошли сборы для командиров подразделений ВВО
Общество, 23.05.2020
Курс мероприятий проходил в течение недели
В Забайкалье число заражённых коронавирусом достигло 758
В Забайкалье число заражённых коронавирусом достигло 758
Общество, 23.05.2020
За сутки в Забайкальском крае выявлен 31 новый больной коронавирусом

Глава Заиграевского района Бурятии ушёл на самоизоляцию
Глава Заиграевского района Бурятии ушёл на самоизоляцию
Общество, 23.05.2020
«Считаю себя обязанным оповестить вас о том, что я признан контактным лицом», - сообщил Александр Бурлаков
В Иволгинском дацане Бурятии появится сад
В Иволгинском дацане Бурятии появится сад
Общество, 23.05.2020
В священный месяц «Сака Дава» дацан объявил акцию по посадке деревьев
Бурятия получит 11,3 тысяч защитных костюмов
Бурятия получит 11,3 тысяч защитных костюмов
Общество, 23.05.2020
Поставки осуществляются из Владивостока в регионы ДФО автомобильным и воздушным транспортом
У жителя Бурятии изъяли марихуану
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, 23.05.2020
Наркотик был найден во дворе его дома
В Улан-Удэ мужчина снял деньги с найденной на улице карты
В Улан-Удэ мужчина снял деньги с найденной на улице карты
Общество, 23.05.2020
Мужчину запечатлела камера видеонаблюдения

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^