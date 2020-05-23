Выпускников ждут онлайн-поздравления, праздничная программа, челленджи и флешмобы
В условиях распространения коронавирусной инфекции Минпросвещения России рекомендовало проводить «Последний звонок» в режиме онлайн. Мероприятия, посвящённые празднику, в школах Улан-Удэ пройдут в онлайн-формате 28 мая в единое для всех время:
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- в 10.00 - городской праздник «Последний звонок». Школьников ждёт трансляция на телеканале «Тивиком», во время которой их поздравят глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков;
- в 11.00 в каждой школе продолжатся онлайн-линейки в дистанционном формате, на интернет-платформах.⠀
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В Улан-Удэ в этом году заканчивают школу 2782 выпускника. Сейчас они готовятся к празднику: учат стихи, песни и поздравления. Их ждут онлайн-поздравления, праздничная программа, челленджи и флешмобы. ⠀
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Комитет по образованию администрации Улан-Удэ рекомендовал школам завершить учебный год и провести аттестацию для 1-8 классов до 15 мая, для 9-11 классов - до 28 мая. В период с 12 по 22 мая во всех школах прошли родительские собрания в онлайн-режиме. ⠀
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Единый государственный экзамен стартует по всей стране 29 июня, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ «Последний звонок» пройдёт 28 мая в режиме онлайн
Общество, Фото:
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