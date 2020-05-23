«Пока посетителей нет»: В Улан-Удэ верблюды гуляют по территории Этнографическом музея

Сотрудники музея опубликовали фотографии с прогулки животных в соцсети
В связи с ограничительными мероприятиями в Бурятии Этнографический музей народов Забайкалья сейчас закрыт для посетителей. Пока гостей нет, по территории музея гуляют верблюды. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в социальной сети.
«Пока нет посетителей, по дорожкам музея гуляют верблюды!», - пишут специалисты.
Также они опубликовали в Сети фотографии с прогулки животных.
Как сообщал «Байкал-Daily, когда ограничительные мероприятия в будущем отменят, и музей откроют для визитов, то улан-удэнцев здесь ждёт много нового. Помимо новых обитателей – детёнышей яков, енотовидных собак, жеребёнка
, привезённых из Баунтовского района северных оленей
, в учреждении можно увидеть, к примеру, новый птичник или удобные домики для енотов. Также музей порадует горожан грядущими интересными событиями – выставками, симпозиумом
.
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