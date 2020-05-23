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«Пока посетителей нет»: В Улан-Удэ верблюды гуляют по территории Этнографическом музея

«Пока посетителей нет»: В Улан-Удэ верблюды гуляют по территории Этнографическом музея
Общество, 
Сотрудники музея опубликовали фотографии с прогулки животных в соцсети

В связи с ограничительными мероприятиями в Бурятии Этнографический музей народов Забайкалья сейчас закрыт для посетителей. Пока гостей нет, по территории музея гуляют верблюды. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в социальной сети.

«Пока нет посетителей, по дорожкам музея гуляют верблюды!», - пишут специалисты. 

Также они опубликовали в Сети фотографии с прогулки животных. 



Как сообщал «Байкал-Daily, когда ограничительные мероприятия в будущем отменят, и музей откроют для визитов, то улан-удэнцев здесь ждёт много нового. Помимо новых обитателей – детёнышей яков, енотовидных собак, жеребёнка, привезённых из Баунтовского района северных оленей, в учреждении можно увидеть, к примеру, новый птичник или удобные домики для енотов. Также музей порадует горожан грядущими интересными событиями – выставками, симпозиумом
этнографический музей
 
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