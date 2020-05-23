Напомним, в республике действует особый противопожарный режим
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 мая в Курумканском и Тункинском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).
- Сотрудники МЧС России напоминают: в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, а также разведение костров. Помните, одна лишь отлетевшая искра может привести к крупному пожару, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Информацию о нарушении правил пожарной безопасности жители могут сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Бурятии - 8 (3012) 39-99-99.
При обнаружении лесного пожара в Республиканское агентство лесного хозяйства - 8 (3012) 20-44-44.
В 2 районах Бурятии завтра ожидается высокая пожарная опасность
Общество, Фото:
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