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В 2 районах Бурятии завтра ожидается высокая пожарная опасность

В 2 районах Бурятии завтра ожидается высокая пожарная опасность
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Напомним, в республике действует особый противопожарный режим

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 мая в Курумканском и Тункинском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

- Сотрудники МЧС России напоминают: в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, а также разведение костров. Помните, одна лишь отлетевшая искра может привести к крупному пожару, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Информацию о нарушении правил пожарной безопасности жители могут сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Бурятии - 8 (3012) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара в Республиканское агентство лесного хозяйства - 8 (3012) 20-44-44.
противопожарный режим прогноз
 
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