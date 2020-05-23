Курс мероприятий проходил в течение недели
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, на прошедших учебно-методических сборах в звене младшего командирского состава, командиры рот (батарей) освоили передовой опыт ведения современных вооружённых конфликтов.
Курс мероприятий прошёл в течение недели. Младшие командиры усовершенствовали навыки по организации боя, взаимодействия с артиллерией, авиацией и подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые в разы повышают оперативность и управляемость при решении боевых задач. Помимо этого, офицеры изучили особенности проведения операций в городских условиях, а также с применением противником оружия массового поражения, высокоточного и новых видов вооружения.
По итогам сборов каждый офицер получил оценку личной профессиональной подготовки, по общевойсковым, специальным дисциплинам, физической подготовке, а также, выполнив контрольные упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия и боевых машин, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии прошли сборы для командиров подразделений ВВО
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