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В Забайкалье число заражённых коронавирусом достигло 758

В Забайкалье число заражённых коронавирусом достигло 758
Общество, 
За сутки в Забайкальском крае выявлен 31 новый больной коронавирусом

На 23 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 758 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, 31 из них за последние сутки. Из числа заболевших 113 детей. Врачи вылечили 372 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заболевания зарегистрированы в городе Чите и районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском.

В Иркутской области на сегодня уже 1078 случаев заражения, из них 120 случаев за последние сутки. Госпитализировано 842 человека, из них 72 из обсерваторов и 396 вахтовиков.

Всего за это время выздоровели 219 человек, в том числе 16 за последние сутки. Умерло 8 человек, 9 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

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