У жителя Бурятии изъяли марихуану

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Наркотик был найден во дворе его дома



Вечером 18 мая в посёлке Хоронхой Кяхтинского района задержан 45-летний местный житель. Во дворе его дома полицейскими обнаружено наркотическое средство. По заключению эксперта, более 100 граммов марихуаны.



Мужчина пояснил, что собрал наркотик в мае этого года и хранил для собственного употребления. Отметим, ранее он уже был судим за наркопреступление.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

