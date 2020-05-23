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У жителя Бурятии изъяли марихуану

У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Наркотик был найден во дворе его дома

Вечером 18 мая в посёлке Хоронхой Кяхтинского района задержан 45-летний местный житель. Во дворе его дома полицейскими обнаружено наркотическое средство. По заключению эксперта, более 100 граммов марихуаны.

Мужчина пояснил, что собрал наркотик в мае этого года и хранил для собственного употребления. Отметим, ранее он уже был судим за наркопреступление.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
наркотики
 
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