Наркотик был найден во дворе его дома
Вечером 18 мая в посёлке Хоронхой Кяхтинского района задержан 45-летний местный житель. Во дворе его дома полицейскими обнаружено наркотическое средство. По заключению эксперта, более 100 граммов марихуаны.
Мужчина пояснил, что собрал наркотик в мае этого года и хранил для собственного употребления. Отметим, ранее он уже был судим за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, Фото:
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