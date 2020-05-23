В Улан-Удэ мужчина снял деньги с найденной на улице карты

Мужчину запечатлела камера видеонаблюдения















При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8(914)052-38-44, 8(3012)43-02-02 или 102 (112), сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







В Улан-Удэ разыскивают мужчину, который вечером 5 мая снял средства в одном из банкоматов города, используя утерянную банковскую карту. Владелица потеряла кошелёк на улице. В кошельке, помимо карты, находилась записка с пин-кодом. Ущерб составил 11 тысяч рублей.В совершении преступления подозревается: мужчина европейской внешности, на вид 35 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения.Был одет в куртку чёрного цвета, джинсы серого цвета, ботинки чёрные.